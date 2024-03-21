Премьер Эстонии призналась в «политическом самоубийстве» Премьер Эстонии Каллас: вынуждена совершать политический суицид ради страны

Фото: IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что совершает политическое самоубийство во имя благополучия страны. Ранее она повысила налоги, чтобы покрыть оборонные нужды республики.

Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет другого выбора. Проблема в том, что мы сейчас находимся в кризисе. Нам нужно сейчас инвестировать в оборону, — сказала она.

Как отмечает издание, международная репутация Каллас в любом случае пострадала, когда в прошлом году стало известно, что ее муж Арво Халлик связан с бизнесом в России. Сама премьер-министр утверждала, что супруг уже избавился от этого «нежелательного» заработка.

Ранее издание Politico писало, что в Евросоюзе не хотят видеть Каю Каллас на должности главы европейской дипломатии, так как ей «нравится есть россиян на завтрак». По его данным, в Брюсселе в течение нескольких месяцев обсуждали, что она может претендовать на место Жозепа Борреля.

В ответ эстонский премьер опубликовала фото своего завтрака, чтобы доказать, что «не ест россиян». На изображении перед политиком на столе стоит тарелка с мюсли и голубикой, а также чашка чая.

В свою очередь депутат Дмитрий Новиков высказывал мнение, что русофобская политика прибалтийских стран может сыграть на пользу Каллас в том, чтобы заменить Борреля на посту главы дипломатии ЕС. Он добавил, что нынешний глава евродипломатии был нерешителен в определенных вопросах и допускал сомнительные выражения.