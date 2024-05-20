Премьер Эстонии признала равнодушие Запада к своим инструкторам на Украине Каллас: Запад не пойдет на войну с РФ из-за гибели своих инструкторов на Украине

Некоторые страны Запада отправляют на Украину своих инструкторов, но они не берут ответственность за гибель своих граждан, заявила Financial Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она утверждает, что из-за потерь военных НАТО не станет начинать войну с Россией. По словам политика, «так это не работает».

Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: «Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию». Так это не работает. Это не происходит автоматически, — объяснила Каллас.

Ранее газета The New York Times сообщила, что союзники по НАТО постепенно приближаются к решению об отправке Киеву военных для обучения бойцов Вооруженных сил Украины. Отмечается, что этот шаг еще больше размоет красные линии и способен непосредственно вовлечь США и Европу в вооруженный конфликт.

Позже издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны одной из стран НАТО отметило, что отправку войск в Североатлантическом альянсе считают делом времени. Уточняется, что появление военных блока рано или поздно случится. При этом конкретных планов по отправке своих сил на Украину у НАТО пока нет.