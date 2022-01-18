Премьер Эстонии обвинила Россию в четырёхкратном подорожании газа

Четырёхкратное подорожание газа в Европе произошло из-за того, что Россия сократила его поставки, заявила в парламенте премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она утверждает, что если бы российская сторона увеличила поставки газа на 20%, то его цена могла бы уменьшиться примерно вдвое.

По оценкам экспертов, если бы Россия увеличила поставки газа в Европу на 20%, цена на природный газ упала бы примерно вдвое, — сказала она.

Кроме того, она признала, что дефицит электроэнергии в Европе также возник из-за снижения производственных мощностей и закрытия старых электростанций. Решить проблему недоступности газа, по её мнению, может переход к зелёной энергетике. В настоящее время власти Эстонии рассматривают предложения о материковых и морских зонах, где можно установить оборудование ветряной энергии. Тем не менее Каллас признала, что большая часть Европы использует природный газ в качестве источника энергии и не может обойтись без поставок в значительном объеме.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил «Газпром» в манипуляциях на европейском рынке газа. Он заявил, что произошло существенное снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Россия могла значительно нарастить экспорт, если бы она захотела. Он также отметил, что в газохранилищах, принадлежащих «Газпрому», произошло сокращение уровня газа. Всё это, по его словам, свидетельствует о манипулировании газовым рынком.

Как сообщалось, из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины всех имеющихся запасов газа. В данный момент запасы топлива находятся на минимальных для этого сезона уровнях за всю многолетнюю историю наблюдений.