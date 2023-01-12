Премьер Эстонии назвала поставки вооружений на Украину «путем к миру» Премьер Эстонии Каллас: поставки вооружения на Украину являются «путем к миру»

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кая Каллас

Глава правительства Эстонии Кая Каллас на встрече с коллегой из Хорватии Андреем Пленковичем в Таллине заявила, что поставки дополнительного вооружения на Украину считает «путем к миру». Она также призвала союзников и партнеров отправлять оружие в Киев, сообщает РИА Новости.

Мы увидели, что несколько стран объявили о новых и эффективных поставках военной помощи Украине. Продолжаю повторять свой призыв к союзникам и партнерам — посмотрите на свои запасы и направьте оружие на Украину. Это путь к миру, — цитирует агентство Каллас.

При этом она также призвала к новым ограничениям в отношении России. По мнению Каллас, ключевым в этом вопросе является усиление антироссийских санкций, в первую очередь тех, которые затрагивают российские энергоносители. Так, потолок цен на российскую нефть надо снизить еще больше, добавила премьер.