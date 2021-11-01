Премьер Дании высказалась против «Северного потока — 2»

Правительство Дании выступает против реализации «Северного потока — 2». Газовый кризис в Европе не изменил отношения Копенгагена к этому проекту. Об этом сообщила ТАСС датский премьер-министр Метте Фредериксен на полях конференции ООН по климату в Глазго.

Датское правительство по-прежнему выступает против «Северного потока — 2». Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в своё время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной, — заявила она.

В октябре 2019-го Датское энергетическое агентство разрешило строительство участка «Северного потока — 2». Власти королевства действовали в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и национальным законом о континентальном шельфе. Год спустя Датское энергетическое агентство дало зелёный свет на эксплуатацию газопровода.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что запуск «Северного потока — 2» увеличит риски войны Украины с Россией. Он связал это с прекращением полноценного транзита газа через украинскую территорию.