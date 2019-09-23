https://static.news.ru/photo/f84d1a64-de21-11e9-95db-fa163e074e61_660.jpg Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что надежда Украины на возвращение Крыма является нереальной. Однако это не означает, что Европа должна снизить давление на Москву, добавил он.

Политик уверен, что введённые Евросоюзом по отношению к РФ санкции до сих пор не привели к необходимому результату, передаёт Welt .

Прежде всего мы должны помочь Украине в конфликте с Россией, а затем нормализовать отношения с Россией и положить конец конфликту, — подчеркнул он.

Также глава правительства республики отметил влияние РФ, США и Ирана на Ближнем Востоке. По его словам, Европейскому союзу следует вести диалог с Кремлём по этому вопросу.

Страны, которые обладают влиянием в регионе (США, Иран, Россия), не затронула проблема потока беженцев, в отличие от нас, европейцев, — заключил он.

Ранее, как писал News.ru, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что королевство после выхода из Евросоюза будет вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека.