Премьер Чехии заявил о единственной версии взрывов во Врбетице

https://static.news.ru/photo/9c13049e-5107-11ea-b3fb-fa163e074e61_660.jpg Андрей Бабиш Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

В ходе расследования инцидента во Врбетице в 2014 году следствие рассматривает только одну версию причин произошедшего — диверсию иностранных спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш по итогам встречи с президентом Милошем Земаном, передаёт ТАСС.

Существует только одна версия. Это атака российских агентов. Мы работаем только с одной версией, — сообщил журналистам Андрей Бабиш.

Ранее Милош Земан сообщал, что помимо версии о вмешательстве иностранной разведки, также рассматривается вариант неосторожного обращения с боеприпасами на складе, где сдетонировали снаряды.

По словам Бабиша, президент имеет «свой взгляд» на произошедшее. Что касается премьер-министра, то он присоединяется к позиции первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека.

Президент поддержал наши [правительства] действия по высылке сотрудников российского посольства, которые были сотрудниками российских спецслужб, — отметил Андрей Бабиш.

Премьер-министр подтвердил, что версия о детонации снарядов действительно рассматривалась ранее и Земан знает о ней из документов спецслужб.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим были высланы 18 россиян, а правительство исключило Росатом из числа кандидатов на участие в тендере по строительству энергоблока АЭС «Дукованы».

Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов, однако глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть дипломатов обратно. Кремль счёл ультиматум неприемлемым, в итоге обе страны в качестве зеркальных мер приняли решение сократить численность внешнеполитических ведомств до минимально возможного — в буквальном смысле до нескольких человек.