Премьер Чехии: стране больше не нужен «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/5e4488ce-ab6d-11eb-84f8-96000091f725_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Чехия больше не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш в интервью YouTube-каналу Xaver Live.

Ведущий спросил у политика, закрыта ли тема с использованием российского препарат в европейской стране.

Мы уже в ней (вакцине. — NEWS.ru) не нуждаемся. Вакцин у нас достаточно, — сказал он.

17 апреля чешские власти сообщили о причастности России к взрывам в деревне Врбетице в 2014 году, где хранилось оружие. Оказалось, что оно также принадлежало Гебреву и должно было уйти в Болгарию. Сам торговец оружием признался, что поставлял снаряды на Украину. Его компания ЕМКО подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным, но в документах было указано, что оружие предназначено для армии Таиланда. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

Ране сообщалось, что Чехия прекратила изучение «Спутника V» из-за того, что производитель препарата не предоставил местному фармрегулятору всю необходимую документацию. Директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова пояснила, что сопроводительные материалы к подобным препаратам могут содержать десятки тысяч страниц. Она также отметила, что клинические испытания российской вакцины в Чехии не проводились, на это не было соответствующего распоряжения властей.