Премьер Чехии прибыл в Киев на переговоры с украинским коллегой Премьер Чехии Фиала приехал в Киев на переговоры с украинским коллегой Шмыгалем

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала прибыл в Киев, где поучаствует в переговорах с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Вместе с премьером в столицу Украины приехали также несколько членов чешского кабинета министров, передает агентство Bloomberg.

Премьер Чехии Фиала и несколько членов его кабинета министров прибыли в Киев для переговоров с украинским премьером Шмыгалем, — отмечается в сообщении.

Сегодня мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по инфраструктуре Киева был поврежден энергетический объект, питающий электричеством 350 тысяч квартир в городе. По словам градоначальника, в данный момент специалисты «Укрэнерго», сотрудники энергетической компании ДТЭК и экстренных служб приступили к ремонту энергообъекта.

Чехия, по словам главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, — одно из государств, публично поддержавших заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО. В начале октября Ермак заявил, что страна уже начала процесс вступления в НАТО и доведет его до конца.