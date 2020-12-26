Премьер Чехии первым в стране сделал прививку от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c3b410c6-4817-11eb-8e93-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш первым получил прививку в рамках массовой вакцинации от коронавируса, начавшейся в стране утром 27 декабря.

Процедура проходила в пражском Центральном военном госпитале и транслировалась по местному телевидению. Одновременно с председателем правительства прививку получил министр здравоохранения республики Ян Блатны, однако не в Праге, а в больнице города Брно, на юго-востоке страны. Именно сюда днём ранее была доставлена первая партия вакцины, созданной компаниями Pfizer и Biontech — 9 750 доз. Их распределили между четырьмя больницами Праги и Брно.

Ожидается, что в ближайшее время будет доставлена следующая партия. В конце декабря 2020 года и январе 2021 года вакцинация будет сделана сотрудникам медучреждений, непосредственно работающим с заражёнными коронавирусом пациентами, пожилым пациентам больниц и домов престарелых, а также работникам стратегической инфраструктуры, например, пожарным, военнослужащим, сотрудникам АЭС. В феврале начнётся массовая, бесплатная, добровольная вакцинация жителей страны. При этом на первом этапе предпочтение будет отдано гражданам старшего возраста, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Университетского колледжа Лондона (UCLH) начали испытания нового препарата для потенциального получения быстрого иммунитета к коронавирусу. Средство получило название Storm Chaser («штормовой охотник»).