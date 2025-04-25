Премьер Британии выдвинул резкий ультиматум России по Украине Премьер Британии заявил, что судьба Украины должна решаться с Зеленским

Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кир Стармер

Дальнейшая судьба Украины должна решаться только с участием президента страны Владимира Зеленского, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чьи слова приводит издание Telegraph. Он также наотрез отказался оставлять Крым за Россией. По мнению Стармера, европейские чиновники говорят абсолютно нелогичные вещи, поскольку боятся признавать реальность.

В конце концов, я всегда помню о том факте, что именно Украина должна принимать решения по этим вопросам, а не другие люди должны решать за нее, — сказал политик.

Кроме того, глава британского правительства убежден, что вопросы урегулирования конфликта на Украине будут решаться не Россией и не США. По его мнению, только такой подход позволит достичь мирного соглашения и добиться завершения боевых действий. Стармер полагает, что этого можно ждать уже летом.

Британский премьер также обратил внимание на невозможность движения Европы без Соединенных Штатов. По его мнению, несмотря на разногласия между сторонами из-за Украины, странам необходимо работать вместе в сфере безопасности.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что Украина действительно может уступить территории. По его словам, это возможно при отсутствии поддержки бескомпромиссной позиции Киева со стороны Запада.