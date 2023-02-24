Премьер Британии решил спровоцировать удары ВСУ по российскому тылу Риши Сунак призовет коллег по G7 помочь Украине наносить удары по российскому тылу

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен призвать Группу семи (G7) помочь Украине наносить удары по российским вооруженным силам в тылу. Для этого он выступит в защиту срочного увеличения поставок вооружения Киеву. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией глав британского кабмина накануне его разговора с лидерами Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Общение пройдет 24 февраля в режиме видеоконференции.

Премьер-министр призовет международных партнеров помочь Украине нанести ущерб российским силам за линией фронта конфликта во время сегодняшней встречи G7, — говорится в сообщении.

В канцелярии Сунака отметили, что он планирует привести «убедительные доводы» в пользу поставок вооружения дальнего радиуса действия Украине. Также предполагается, что премьер повторит свое предложение «британской поддержки» странам, выразившим готовность передать истребители Киеву.

Отмечается, что это отвечает позиции Сунака о необходимости кардинального изменения объемов поставок вооружения Украине для того, чтобы помочь Киеву «воспользоваться окном возможностей», отбросить российские силы и «вернуть свои территории на долгосрочную перспективу».

Ранее Риши Сунак в эфире телеканала Sky News заявил, что Лондон готов поддержать страны, которые готовы передать Киеву истребители. Он при этом не уточнил, означает ли это, что власти страны готовы передать Киеву ранее запрошенные боевые самолеты. Глава британского правительства отметил, что страна уже «лидирует» в обучении украинских пилотов управлению истребителями.