Сунак назвал жестокой и трусливой казнь британского подданного в Иране

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Риши Сунак

Британский премьер Риши Сунак осудил в Twitter казнь обвиненного в коррупции и шпионаже бывшего заместителя экс-министра обороны Исламской Республики Алирезы Акбари. У бывшего замминистра помимо иранского гражданства был британский паспорт. Cунак назвал его убийство жестоким и трусливым актом со стороны варварского режима.

Я шокирован казнью британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране. Это жестокое и трусливое действие, приведенное в исполнение варварским режимом, который не уважает права человека собственного народа. Мои мысли о друзьях и семье Алирезы, — написал он.

14 января стало известно, что у Акабри казнили в Иране через повешение. Он занимал пост замглавы Минобороны Ирана с 2000 по 2008 год. Незадолго до казни он сообщал о жестоких пытках в тюрьме. По словам Акбари, его заставляли признаться в преступлениях, которые он не совершал.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли последние дни выступал с призывами к властям Ирана не совершать казнь. По его словам, это «варварский акт не останется без внимания» британского правительства.