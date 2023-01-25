Премьер Британии одобрил решение ФРГ о поставке танков Киеву

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Власти Германии приняли правильное решение относительно поставок Украине танков Leopard, заявил британский премьер-министр Риши Сунак. На своей странице в социальной сети он написал, что эти боевые машины вместе с Challenger 2, поставляемыми королевством, усилят боевую мощь Киева.

Правильное решение союзников по НАТО и друзей отправить основные боевые танки Украине. Вместе с Challenger 2 они усилят украинскую оборонную огневую мощь, — отреагировал на действия немецкого руководства Сунак.

Немецкий кабмин решил направить на Украину 14 танков Leopard 2. В Берлине отмечали, что власти приняли это решение после проведения интенсивных переговоров с партнерами. В офисе Сунака говорили, что Британия в ближайшие недели поставит Киеву такое же количество танков Challenger 2. В Лондоне говорили, что в течение нескольких дней стартует обучение украинских военных по применению боевых машин.

Ранее стало известно, что США могут направить Украине танки M1Abrams на этой неделе, сообщали журналисты со ссылкой на представителя американской администрации. Пакет военной помощи включает в себя батальон Abrams, что составит от 30 до 50 танков.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США находятся в постоянном контакте с Украиной и другими союзниками и будут оказывать необходимую поддержку Украине до конца, несмотря на некоторые трудности с поставками танков.