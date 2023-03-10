Премьер Британии объяснил, зачем Запад поставляет оружие Украине Сунак: поставки оружия Киеву нужны для укрепления позиции на переговорах с Москвой

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Риши Сунак

Поставки Западом оружия киевским властям призваны укрепить их позиции перед началом серьезного диалога с Москвой, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, слова которого приводит газета The Guardian. Он добавил, что конфликт на Украине в любом случае завершится за столом переговоров,

Разумеется, это закончится, как и все конфликты, за переговорным столом, но решение должна принимать Украина. Мы должны поставить их (украинцев. — NEWS.ru) в наилучшую позицию для [начала] таких переговоров в подходящий и разумный для них момент, — сказал он.

По словам Сунака, в настоящее время приоритетом должна быть передача Киеву ресурсов, обучение военнослужащих и иная поддержка, которая нужна Украине для того, чтобы создать преимущество на поле боя.

Ранее Сунак в эфире телеканала Sky News заявил, что Лондон готов поддержать страны, которые готовы передать Киеву истребители. Он при этом не уточнил, означает ли это, что власти страны готовы передать Киеву ранее запрошенные боевые самолеты. Глава британского правительства отметил, что страна уже «лидирует» в обучении украинских пилотов управлению истребителями.