Премьер Болгарии заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3d1b0fae-16d2-11eb-af0a-fa163e074e61_660.jpg Бойко Борисов Фото: Pool Thierry Roge/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тест на коронавирус премьер-министра Болгарии Бойко Борисова дал положительный результат. Политик находится на домашнем лечении.

Он рассказал, что чувствует общее недомогание.

Несмотря на то что региональная медицинская инспекция официально сняла с меня карантин, я ещё в пятницу отложил все свои встречи и публичные мероприятия на предстоящие дни, — написал он в Facebook.

Глава правительства находился на карантине после заражения COVID-19 заместителя министра регионального развития Николая Нанкова, с которым он контактировал.

Как писал NEWS.ru, 24 октября рост числа новых случаев COVID-19 в мире достиг рекордных значений. За сутки в мире заразились 465 322 человека.