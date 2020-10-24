Премьер Болгарии заразился коронавирусом

Тест на коронавирус премьер-министра Болгарии Бойко Борисова дал положительный результат. Политик находится на домашнем лечении.
Он рассказал, что чувствует общее недомогание.
Несмотря на то что региональная медицинская инспекция официально сняла с меня карантин, я ещё в пятницу отложил все свои встречи и публичные мероприятия на предстоящие дни, —
написалон в Facebook.
Глава правительства находился на карантине после заражения COVID-19 заместителя министра регионального развития Николая Нанкова, с которым он контактировал.
Как писал NEWS.ru, 24 октября рост числа новых случаев COVID-19 в мире достиг рекордных значений. За сутки в мире заразились 465 322 человека.