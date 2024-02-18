Премьер Болгарии подтвердил намерение сложить полномочия Премьер Болгарии подаст в отставку 6 марта

Фото: president.gov.ua

Николай Денков

Премьер-министр Болгарии Николай Денков подтвердил намерение уйти в отставку 6 марта в рамках согласованной ранее ротации, соответствующее заявление он сделал на брифинге по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, которые приводит ТАСС, вопрос о том, кто будет возглавлять Министерство иностранных дел Болгарии при новом правительстве, по-прежнему открыт.

6 марта я подам в отставку. Существует нормальная конституционная процедура, и правительство продолжит выполнять свои обязанности, пока не будет принято следующее решение. Если ему не будут мешать работать, то драмы никакой нет, — сказал глава болгарского кабмина.

Ранее замминистра культуры Италии, искусствовед Витторио Сгарби подал в отставку на фоне скандала с кражей старинной картины. После этого он пожелал смерти журналисту, который задавал вопросы о расследовании. Его также обвинили в незаконной для госчиновника коммерческой деятельности из-за платных лекций по искусству. Предположительно, на этом он успел заработать €150–200 тысяч.

До этого руководитель ключевого политического совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Коити Хагиуда и глава фракции ЛДП в кабинете министров Хиросигэ Сэко подали в отставку из-за громкого скандала, связанного с нарушением финансовой отчетности в партии.