Премьер Болгарии отправил в отставку сразу трёх министров

https://static.news.ru/photo/ec17312c-c6c3-11ea-b4a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Imo/photothek.net via www/Global Look Press

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов принял решение освободить от занимаемой должности министра финансов Владислава Горанова, главу МВД Младена Маринова и министра экономики Эмила Караниколова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу болгарской правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ). Решение об отставке трёх министров глава правительства принял после встречи с областными координаторами ГЕРБ.

В Болгарии уже неделю продолжаются уличные акции протеста. Митингующие требуют отставки правительства и главного прокурора страны. Действия прокуратуры стали непосредственным поводом для протестов — силовики арестовали сотрудников администрации президента, что ряд граждан посчитали атакой правительства на главу государства Румена Радева.

Как писал NEWS.ru, Борисов на фоне протестов провёл переговоры с послом США в Софии, чем крайне возмутил митингующих.