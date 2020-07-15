Премьер Болгарии отправил в отставку сразу трёх министров

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов принял решение освободить от занимаемой должности министра финансов Владислава Горанова, главу МВД Младена Маринова и министра экономики Эмила Караниколова.
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В Болгарии уже неделю продолжаются уличные акции протеста. Митингующие требуют отставки правительства и главного прокурора страны. Действия прокуратуры стали непосредственным поводом для протестов — силовики арестовали сотрудников администрации президента, что ряд граждан посчитали атакой правительства на главу государства Румена Радева.
Как писал NEWS.ru, Борисов на фоне протестов провёл переговоры с послом США в Софии, чем крайне возмутил митингующих.
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