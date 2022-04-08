Премьер Баварии предрёк «потрясения» после отказа от российского газа

Премьер немецкой земли Бавария Маркус Зедер заявил, что резкий отказ от газа из России грозит массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями. В такой ситуации решение следует принимать предусмотрительно, отметил он в интервью изданию WAZ.

Если мы немедленно остановим поставки газа из России, то столкнёмся с массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями. По этой причине действовать надо предусмотрительно, а не опрометчиво, — подчеркнул Зедер.

Он добавил, что власти страны не должны допустить, чтобы снизился уровень жизни среднего класса. Нельзя, чтобы он попал «в нисходящую спираль», заключил премьер.

Ранее стало известно, что дефицит во всех сферах жизни ожидает Германию после отказа от российского газа. Экономика страны пойдёт ко дну, если от ресурсов отказаться сейчас, рассказал швейцарский телеканал SRF. Немцев предупредили, что дефицит внезапно появится везде, из-за чего под угрозой окажется благосостояние немцев.