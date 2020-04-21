Премьер Баварии официально объявил об отмене Октоберфеста

Фестиваль пива Октоберфест в 2020 году не будут проводить в связи с пандемией коронавируса. Эту информацию официально подтвердили премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зёдер и мэр Мюнхена Дитер Райтер.
Премьер Баварии отметил, что риск слишком велик, а полуальтернативы — бесполезны.
Жить с коронавирусом — значит жить осторожно, — заявил Зёдер, напомнив, что вакцины от инфекции пока нет.
Как
Октоберфест должен был пройти в период с 19 сентября по 4 октября. Фестиваль впервые был проведён 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы, писал NEWS.ru.
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