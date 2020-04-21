Премьер Баварии официально объявил об отмене Октоберфеста

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Власти Италии в конце этой недели расскажут о планах постепенного ослабления карантинных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. Как ожидается, связанные с режимом чрезвычайной ситуации ограничения начнут снимать с 4 мая, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

Он пояснил, что власти намерены действовать на основе национального плана, учитывающего территориальные особенности. Хотел бы я сказать: давайте всё откроем. Немедленно. Мы начинаем завтра утром... Но такое решение было бы...