Премьер Албании посоветовал Киеву не питать иллюзий из-за статуса кандидата Премьер Албании посоветовал Киеву не питать иллюзий из-за статуса кандидата в Евросоюз

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эди Рама

Премьер Албании Эди Рама перед началом саммита ЕС — Западные Балканы посоветовал Киеву не питать иллюзий в связи с получением статуса кандидата в ЕС. По его словам, которые приводит РИА Новости, процесс вступления в ЕС может занять много лет. Так, например, сама Албания находится в статусе кандидата уже девять лет.

Мы приветствуем Украину, это хорошо — предоставить статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счет, — заявил Рама.

Ранее члены Еврокомиссии выступили с рекомендацией предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Там призвали также обратить внимание на стремление Грузии стать частью ЕС, однако статус кандидата ей предоставить пока не готовы. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься на саммите ЕС, который состоится 23 и 24 июня.

Между тем бывший премьер Украины Николай Азаров предположил, что сама Украина в результате вступления в ЕС может стать просто сырьевым придатком Европы, к тому же буквально все сферы жизни украинского общества охватила коррупция, а откровенная дискриминация из-за национальностей никак не вписывается в европейские ценности, но Брюссель закрывает на это глаза. Еще одним фактом, который не впишется в Евросоюз, Азаров назвал полное отсутствие на Украине системы правосудия, которая была разрушена за последние восемь лет.