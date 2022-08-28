Премьер Албании назвал смешными обвинения в адрес задержанных россиян Премьер Албании Рама назвал смешными обвинения россиян в шпионаже на оружейном заводе

Фото: Gent Onuzi/XinHua/Global Look Press

Эди Рама

Премьер-министр Албании Эди Рама отреагировал на инцидент с задержанием двух россиян и одного украинца около оружейного завода в албанском городе Грамши. Выдвинутые против них обвинения в шпионаже на объекте он назвал смешными, сообщает Albanian Daily news.

Рама пояснил, что объекты, около которых задержали россиян нельзя называть оружейными заводами. Их давно деклассифицировали как объекты особой важности. Там отключен свет, поскольку хозяевам нечем платить за электричество. Объекты защищают лишь несколько охранников, добавил он.

Говорить, что осуществлялся шпионаж путем фабрикации остатков коммунизма, — это очень смешно. Что должно волновать нас — это то, каковы были реальные намерения этих людей в нашей стране. Шпионская миссия со спортивным автомобилем, выглядящим так, будто он кричит, мол, поймай меня, — это смешно, — подчеркнул Рама.

При попытке проникнуть на завод 20 августа албанские силовики задержали 33-летнюю россиянку Светлану Тимофееву, ее 23-летнего соотечественника Михаила Зорина, а также гражданина Украины Федора Алпатова. Все трое арестованы.

Ранее стало известно, что в отношении задержанных в Албании граждан России ведется следствие по статьям «нападение на лицо при исполнении служебных обязанностей», «передача секретной информации» и «раскрытие секретной информации». По каждой из предъявленных статей россиянам может грозить до 10 лет тюремного заключения.