Преемником главы инквизиции Ватикана назначили автора книги о поцелуях Папа римский назначил главой доктрины католицизма автора книги о целебности поцелуев

Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главой доктринального отдела Ватикана стал писатель, архиепископ Виктор Мануэль Фернандес. Об этом сообщает Catholic News Agency. Ведомство занимается продвижением и охраной учения о вере и морали, контролирует богословскую работу, проверяя ее на соответствие церковному учению, выпускает руководства и разъяснения. Ранее дикастерия доктрины вера была известна как инквизиция, она преследовала еретиков и одобряла пытки и казни.

Папа римский Франциск в своем письме вновь назначенному главе отдела доктрины отмечает, что ранее служба использовала «аморальные методы» и поощряла преследования за «богословские ошибки», но при этом не занималась продвижением богословских знаний. Глава католической церкви подчеркнул, что от нового руководителя ожидает больше усилий по «охране веры».

Архиепископу Фернандесу 60 лет, он является автором порядка 300 статей и книг. Ранее он занимал должность ректора Папского католического университета Аргентины. Агентство Reuters отмечает, что в возрасте 33 лет священник написал книгу «Исцели меня своим ртом — искусство поцелуя». В предисловии он отметил, что создавал книгу не на основе собственного опыта, но на основе «жизни людей, которые целуются».

Отмечается, что при объявлении о назначении Фернандеса на новую должность Ватикан не упомянул это сочинение в списке его произведений.



Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил новым послом в Ватикане бывшего постпреда при Совете Европы Ивана Солтановского. С должности представителя российской дипломатии в Совете Европы Солтановский был снят 22 декабря 2022 года.