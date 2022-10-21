Преемник украинского посла Мельника шокировал немцев Die Welt: в Германии заподозрили, что рано радовались отставке украинского посла Мельника

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Андрей Мельник

Немцы слишком рано обрадовались отставке украинского посла Андрея Мельника. Его преемник Алексей Макеев дает мало поводов для оптимизма, сообщает Die Welt.

В Twitter Макеев задает тон, который говорит о том, что он не хочет, чтобы его видели в роли вежливого дипломатического представителя. Он также показывает, что, как и в случае с Мельником, будет использовать юмор для достижения поддержки немцев, — подчеркивается в публикации.

Издание отмечает, что новый посол Украины потребовал от Берлина оружия, еще даже не добравшись до Германии. Перед выездом он также попросил немецких подписчиков в Twitter дать ему советы по музыкальному плейлисту. Именно тогда те, кто праздновал избавление от скандального Мельника, заподозрили, что радовались рано.

Очевидно, что преемник Мельника также не намерен в будущем озвучивать пожелания Киева тихим закулисным голосом, — считают в Die Welt.

Также в издании указали на то, что Мельник только годы спустя стал «громкоговорителем». Макеев же уже разместил почти 24 тысячи твитов, что в два раза больше, чем у его предшественника. Похоже, дождаться от нового посла чего-то хорошего не получится, отмечается в статье.

Ранее агентство DPA сообщило, что Андрей Мельник, ставший известным благодаря скандальным высказываниям, уехал из Берлина после почти восьми лет работы. Отправился в Киев он 15 октября. Перед отъездом Мельник «в свойственной ему манере» отметил, что Украине нужно еще больше оружия.