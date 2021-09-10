Преемник Меркель проиграл предвыборные дебаты в немецкий парламент

Читайте нас в Google Новости

Преемник Ангелы Меркель, руководитель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет проиграл предвыборные теледебаты в немецкий парламент (бундестаг) главе Партии социал-демократов Олафу Шольцу. Об этом пишет Politico.

Согласно опросу ADF, проведённому после теледебатов, преемник Ангелы Меркель занял второе место, набрав всего 27% голосов против 41% лидера голосования, Олафа Шольца. С небольшим отставанием с 25% зрительских симпатий на третьем месте расположилась кандидат от партии «Зелёные» Анналена Баербок.

Социал-демократическая партия Германии во главе с Шольцем набрала 26% поддержки среди немцев, следом за ним идёт руководитель Христианско-демократического союза с 20% голосов. На третьем месте «Союз 90 / Зелёные», за которых проголосовало 15% опрошенных. Об этом говорится в исследование INSA от 6 сентября.

Ранее стало известно о возможности трёхпартийной коалиции в немецком бундестаге: партии «Зелёные», ХДС и СДПГ могут объединится, если наберут равное количество голосов.