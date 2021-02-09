Преемник Меркель предложил дать Украине право членства в ЕС

https://static.news.ru/photo/c3ed3c7a-6ac7-11eb-b76c-96000091f725_660.jpg Армин Лашет Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Новый глава Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет поддержал идею расширения Евросоюза и предоставления Украине «европейской перспективы». Об этом в социальной сети сообщил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

Мы должны поддержать Украину в её трудном пути и при этом также открыть европейскую перспективу, — процитировал Мельник слова Лашета.

По словам дипломата, заявление нового лидера ХДС является настоящим прорывом, однако радоваться пока рано.

Начинаем ещё более активно работать с тем, чтобы с этого заявления появились новые важные шаги, — подчеркнул Мельник.

Он подчеркнул, что на евроинтеграцию очень сильно влияет военный конфликт в Донбассе — пока он продолжается, о членстве Украины в Евросоюзе говорить преждевременно.

Ранее в ФРГ избрали нового преемника Ангелы Меркель на пост федерального канцлера Германии. Им стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Участие в выборной кампании приняли несколько кандидатов, в том числе экс-глава парламентской фракции Фридрих Мерц и председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. В первом туре голосования впереди был Мерц, набравший 385 голосов. Лашет имел 380 голосов, 224 — Рёттген. Но во втором туре Лашету удалось одержать победу: за него проголосовал 521 делегат, а за Мерца — 466.

Ранее наиболее вероятным преемником Меркель называли Фридриха Мерца. Политик обвинял Россию в европейском миграционном кризисе и предлагал заморозить проект российского газопровода «Северный поток — 2». Риторика Мерца не сулила РФ ничего хорошего после ухода Меркель с поста в 2021 году, писал NEWS.ru.