Предупреждение о тромбах появилось в описании вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/ae64bd56-988a-11eb-8fae-96000091f725_660.jpg Фото: MarÃ­A JosÃ© LÃ³Pez/Global Look Press

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) добавило к описанию вакцины от коронавируса Vaxzevria от компании AstraZeneca информацию о возможности развития тромбоза после применения препарата.

Сочетание тромбозов и тромбоцитопении, в некоторых случаях сопровождающееся кровотечением, в очень редких случаях наблюдалось после вакцинации препаратом Vaxzevria, — говорится в новой версии документа, который опубликован на сайте EMA.

Таким образом, тромбозы попали в список редких побочных явлений от вакцинации. Медработники должны предупреждать о них пациентов, а также рассказывать привитым, как реагировать на симптомы тромбоза (одышка, боль в груди, отёк ног, постоянная боль в животе, сильные и постоянные головные боли, помутнение зрения, синяки на коже вне места вакцинации).

В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых, чей возраст был моложе 55 лет, начал проявляться тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны. Некоторые государства в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата.

18 марта в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски. Но уже 7 апреля специалисты организации признали тромбоз пусть и крайне редким, но всё же подтверждённым побочным эффектом применения вакцины.

В свою очередь в ВОЗ напомнили о том, что несмотря на риски, «вакцина существенно сокращает смертность от коронавируса», а смертельные случаи — редкие примеры, которые не должны становиться преградой для массовой вакцинации.

Тем не менее на фоне вновь открывшихся обстоятельств компания AstraZeneca и Оксфордский университет приостановили испытания своей вакцины от коронавируса на детях и подростках, писал NEWS.ru.