Гражданин России Николай Алексеев, входящий в состав миссии ОБСЕ на востоке Украины, внесён в базу сайта «Миротворец».
В качестве причин указана деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом», и продвижение идей «русского мира». Россиянина обвиняют в антиукраинской пропаганде и призывах к убийству граждан этой страны сообщается в Facebook ресурса.
Ранее News.ru писал, что в списки «Миротворца» попал российский телеведущий Алексей Малахов. Его обвинили в сознательном участии «в информационно-пропагандистской провокации России» из-за того, что он вёл телемост между Украиной и РФ, состоявшийся 12 июля.