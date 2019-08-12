https://static.news.ru/photo/5f840afe-bd10-11e9-a355-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Bossi/CC BY-SA 2.5/commons.wikimedia.org

Гражданин России Николай Алексеев, входящий в состав миссии ОБСЕ на востоке Украины, внесён в базу сайта «Миротворец».

В качестве причин указана деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом», и продвижение идей «русского мира». Россиянина обвиняют в антиукраинской пропаганде и призывах к убийству граждан этой страны сообщается в Facebook ресурса.

Ранее News.ru писал, что в списки «Миротворца» попал российский телеведущий Алексей Малахов. Его обвинили в сознательном участии «в информационно-пропагандистской провокации России» из-за того, что он вёл телемост между Украиной и РФ, состоявшийся 12 июля.