https://static.news.ru/photo/de1f727c-6049-11ea-be8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В представительстве президента Украины в Крыму заявили, что возобновление поставок воды на территорию полуострова недопустимо. Данная мера, как отметили авторы заявления, может «ослабить давление на Россию».

По словам чиновников, Украина, конечно же, должна помогать своим гражданам и защищать их интересы. Однако подача воды в Крым не только «ослабит давление на Россию», но и помешает «возвращению полуострова, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отказался от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым. Он заявил, что это не является вопросом «торговли с оккупантом» и вопросом бизнеса.

Сначала Шмыгаль назвал подачу воды «вопросом гуманитарной ответственности перед теми, кто живёт в Крыму». Затем премьер взял свои слова обратно, заявив, что его неправильно поняли.