Представители ООН отправятся в Изюм после известий о массовых захоронениях

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Здание в районе автовокзала в Изюме, разрушенное после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины

Пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Лиз Тросселл заявила о желании направить в украинский город Изюм миссию наблюдателей от организации, передает Reuters. Поводом для возможного визита стали заявления президента Украины Владимира Зеленского об обнаружении массового захоронения в городе.

Наблюдатели стремятся отправиться туда, чтобы попытаться установить немного больше о том, что могло произойти, — заявила Тросселл в ходе пресс-конференции в Женеве.

Она не назвала конкретную дату приезда и состав группы, однако она заверила, что визит определенно состоится. В частности специалисты спешат узнать, содержались ли тела в одной братской могиле или в серии отдельных могил.

Ранее Зеленский во время визита в Изюм записал видеообращение на английском языке, в котором сообщил об обнаружении массового захоронения в городе. Как отметил президент Украины, 16 сентября туда приедут представители иностранных СМИ.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о якобы обнаруженных массовых захоронениях в Изюме являются низкопробной провокацией на фоне реальных убийств, совершаемых украинскими военными. По его словам, это сделано для того, чтобы в очередной раз бездоказательно обвинить Россию в военных преступлениях и потребовать против нее новых санкций и поставок вооружения.