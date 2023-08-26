В Швеции представители мечети получили сожженные Кораны Sveriges radio: представителям мечети в Швеции отправили сожженные Кораны

Фото: Ismael Adnan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители мечети Уппсалы в Швеции получили посылки с сожженными экземплярами Корана, сообщает Sveriges Radio. По данным радиостанции, испорченные копии священной книги мусульман были отправлены имамам на их домашние адреса.

Как утверждают журналисты, после произошедшего в мечети Уппсалы установили камеры видеонаблюдения.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что власти страны не будут вводить официальный запрет на сожжение Корана и других религиозных книг. По его словам, для принятия подобных мер потребуется внести изменения в конституцию королевства.

До этого полиция Стокгольма разрешила сжечь Коран около здания городской мечети в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. В полиции сослались на постановление суда, который отменил введенный ранее запрет местных властей на демонстрации с сожжением священной книги.

28 июня в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Местная полиция разрешила проведение акции.