Представитель Зеленского заявила о планах Киева вернуть Крым военным путем Представитель Зеленского Ташева: Киев намерен вернуть Крым военным путем

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Представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крымскому полуострову Тамила Ташева заявила, что Киев изменил тактику по вопросу возвращения Крыма после начала спецоперации России 24 февраля. В эфире телеканала «Украина 24» она отметила, что украинские власти будут решать этот вопрос исключительно военным путем. Ташева подчеркнула, что при осуществлении планов по возвращению Крыма в состав Украины первыми на его территорию зайдут солдаты ВСУ.

Вопрос Крыма после 24 февраля, подходы к возвращению территории изменились. Мы понимаем, что в любом случае мы сейчас рассчитываем в первую очередь на ВСУ, — заявила Ташева.

Она также рассказала о том, что в случае захвата Крыма украинскими военными всех россиян, которые переехали на его территорию, выдворят в РФ.

Ранее первый вице-спикер парламента Крымского полуострова Ефим Фикс заявил, что украинской армии не следует даже смотреть в сторону Крыма. По его мнению, всеми заявлениями о возможной атаке на Крым украинские власти просто тешат свое самолюбие.

7 июня журнал The American Conservative написал, что Италия, Франция и Германия не поддержали требования президента Украины вернуть полуостров под контроль Киева. Издание подчеркнуло, что Рим, Париж и Берлин выступают за скорее разрешение конфликта на Украине.