Представитель ВСУ проинспектировал содержание боевиков «Азовстали»

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Представитель ВСУ совместно с коллегами из Красного Креста проинспектировал содержание сдавшихся в плен боевиков с «Азовстали» в Мариуполе. Военнослужащие находятся в Еленовке в ДНР, пишут «Известия».

Представители организаций отметили, что со стороны боевиков никаких жалоб на содержание нет — российская сторона свои обещания выполнила.

За сутки были доставлены необходимые спальные принадлежности для того, чтобы в нормальных условиях принять людей. Сделано было то, что обещали. Врачи за сутки сделали довольно большую работу по реабилитации раненых украинских военных. Жалоб на питание нет, — резюмировал представитель ВСУ.

Украинские военные 16 мая сложили оружие и начали выходить с «Азовстали». Штурм завода был отменён по приказу российского президента Владимира Путина, украинским военным была предоставлена возможность сложить оружие, им гарантировали сохранение жизни.

Ранее Минобороны России опубликовало первое видео с украинскими военнослужащими, сдавшимися на комбинате «Азовсталь», которые сейчас проходят лечение в ЦРБ Новоазовска в ДНР. Отмечается, что пленные довольны тем, как с ними обращаются.