Представитель ООН опроверг информацию о конфискации ВСУ их автомобилей

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу опроверг информацию о конфискации трёх автомобилей организации в Краматорске. О захвате офиса ООН в Краматорске и трёх служебных автомобилей организации сообщил штаб теробороны ДНР, пишет РИА Новости.

ООН больше не работала на упомянутых объектах и неделю назад расторгла наш договор аренды, — сказал Абреу, добавив, что с прошлой недели указанный офис уже не является объектом организации.

Представитель ООН добавил, что все автомобили организации находятся «на учёте».

Что касается машин, то все наши автомобили на учёте. Так что мы не потеряли ни одного автомобиля. Это неверная информация, — сказал Абреу.

По словам представителя, объект в Краматорске был общим для пользования структур ООН, до 24 февраля в нём работало большинство агентств ООН, а не только управления.

С 24 февраля здание было покинуто сотрудниками организации. Абреу добавил, что не знает о происходящем на данный момент на указанном объекте в Краматорске, основной хаб на данный момент переместился в Днепр.

Мы работаем из различных мест в стране. Основной центр наших операций на востоке Украины сейчас находится в Днепре. Там большинство наших сотрудников работают непосредственно в плане гуманитарных операций. Краматорск более не является центром операций для нас — теперь это Днепр, — сказал представитель ООН.

По его словам, Краматорск на данный момент не является местом, где работники организации могли бы работать в безопасности. Всего же на территории Украины сейчас действуют порядка 1500 ооновцев.

Ранее штаб теробороны Донецкой Народной Республики сообщил о захвате ВСУ офиса ООН в Краматорске. Отмечалось, что сотрудникам миссии не позволяют приближаться к своему имуществу, а также запрещают фотографировать и вести отчетную видеосъемку для руководства.