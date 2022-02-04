Представитель ОБСЕ назвала меры РФ против DW несоразмерными

Пересмотреть меры в отношении немецкого телеканала Deutsche Welle и дать журналистам возможность выполнять свои обязанности призвала Россию представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру. На решение Германии о прекращении вещания RT DE она не отреагировала. Заявление распространила пресс-служба ОБСЕ.

Введение ответных действий против СМИ и наказание журналистов за законное осуществление своей профессиональной деятельности только по политическим мотивам является несоразмерным и противоречит самому духу принципов и обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ, — заявила Рибейру.

Она обратилась к российским властям с призывом пересмотреть свой подход и обеспечить «профессионалам СМИ» возможность выполнять «свою важную общественную роль».

Ранее московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения РФ запретить вещание медиакомпании в стране. На телеканале отметили, что подобное решение стало «большим потрясением» для сотрудников, которые в течение дня должны сдать свои аккредитации.

Поводом послужило решение комиссии по надзору за СМИ запретить вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник.