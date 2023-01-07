Турция надеется на продление режима прекращения огня на Украине Представитель Эрдогана Калын выразил надежду на продление прекращения огня на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын выразил мнение, что режим прекращения огня на Украине должен длиться дольше 36 часов. Он отметил, что стороны не пришли к единому решению данного вопроса, передает A Haber. По его мнению, это свидетельствует о том, что участники конфликта зашли в тупик.

На наш взгляд, режим прекращения огня должен действовать не 36 часов, а дольше. Единого решения сторон по данному вопросу пока не принято, что является показателем тупика, в котором находятся стороны конфликта, — заявил Калын.

Представитель Эрдогана заверил, что Турция сделает все возможное для того, чтобы сформировать подходящие условия для начала переговоров о прекращении вооруженного конфликта.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России продолжат соблюдать режим прекращения огня на Украине до конца текущих суток. По его словам, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжили обстреливать из артиллерийских орудий позиции российских военных на всех линиях боевого соприкосновения.