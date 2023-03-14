Представитель Британии в ООН заговорил по-русски на заседании Совбеза Представитель Британии в ООН Экерсли заговорил на русском языке, чтобы доказать отсутствие русофобии

Фото: Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press

Заседание Совета Безопасности ООН

Политкоординатор постпредства Великобритании в ООН Фергус Экерсли начал говорить на русском языке в ходе заседания Совета Безопасности. В своей речи он заявил, что британцы не являются русофобами и напомнил, как две страны сражались бок-о-бок в двух мировых войнах.

Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами, мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России. Я сам семь лет изучал русский язык, его историю и замечательную литератур, — произнес в ходе заседания Совбеза Экерсли.

После речи на русском языке он перешел на родной и заявил, что Лондон не хочет, «чтобы Россия потерпела крах», а наоборот, желает ей быть преуспевающим государством.

Ранее на сайте правительства Великобритании появилась публикация, в которой Соединенное Королевство назвало противодействие геополитической угрозе со стороны России главным приоритетом своей новой стратегии во внешней политике и обороне. В документе сказано о «фундаментальном риске» для безопасности Европы, который представляют действия РФ.