Предсказана судьба украинского зерна после уничтожения портов Одессы Политолог Косоруков: Украина не сможет экспортировать зерно после уничтожения портов Одессы

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После уничтожения военных объектов в портах Одессы Украина не сможет экспортировать зерно морскими путями, рассказал политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков. Комментируя ситуацию РИАМО, эксперт уточнил, что через воды Румынии и Болгарии осуществить транспортировку также невозможно из-за нахождения северо-западной акватории Черного моря в зоне боевых действий.

Что касается вывоза через территориальные воды Румынии и Болгарии, это тоже невозможно, потому что северо-западная акватория Черного моря — это зона боевых действий. Через эти воды никакие корабли украинские не пройдут, международные тоже. Потому что они уже много раз были замечены в перевозке вооружения, военной техники, боеприпасов для Украины, — пояснил политолог.

Косоруков отметил, что сухопутных коридоров в Европу с Украины для экспорта зерна также нет. Кроме того, ряд западных стран, например Польша, Румыния, Венгрия и Словакия, не хотят, чтобы через них осуществлялась транспортировка. Политолог предсказал, что эти государства будут обращаться к Евросоюзу с просьбой продлить запрет на импорт зерна, а в случае отказа просто заблокируют его провоз. Эксперт пояснил, что страны принимают такие меры для защиты собственных фермеров.

Украина вне ЕС, ее зерно не должно подрывать единство ЕС и благосостояние восточноевропейских стран. В Европе это очень хорошо чувствуют, — подчеркнул политолог.

Косоруков добавил, что Киев получает деньги от Вашингтона и Брюсселя в долг, но не понимает этого. По его мнению, Европа и США не будут заниматься восстановлением Украины. Он также считает, что Запад спокойно откажется от украинского зерна с учетом того, что при его выращивании используются пестициды, которые запрещены в Европе.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев ранее заявил, что служащие ВМФ России должны заблокировать морской порт Одессы или сделать невозможной его работу, чтобы противостоять поставкам вооружения ВСУ. По его словам, речи о зерновой блокаде не идет.