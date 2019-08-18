https://static.news.ru/photo/1f063a36-c1bd-11e9-85fb-fa163e074e61_660.jpg Март Хельме Фото: Külli Tammes/Wikimedia Commons

Семь экс-министров внутренних дел Эстонии призвали нынешнего главу МВД, лидера Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме уйти в отставку из-за скандала вокруг генерального директора департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера. Последнего нынешний глава ведомства пытался отстранить от должности без согласования с кабмином страны.

В заявлении бывших глав МВД Эстонии говорится, что последние действия и заявления Марта Хельме, а также его сына и однопартийца — министра финансов Мартина Хельме наносят ущерб репутации и безопасности страны, передаёт РИА Новости .

Попытка заставить уйти в отставку главу полиции и пограничной службы, используя методы немецких или советских следственных органов 1930-х годов, неприемлема. Поступите как государственный деятель и уйдите с поста министра внутренних дел, чтобы послать ясный сигнал, что вышеописанное поведение не является новой нормой в Эстонии, — говорится в заявлении.

Находящийся в отпуске глава МВД попытался 15 августа отправить Эльмара Вахера в отставку из-за утраты доверия, заявив, что в отношении главы полиции начато дисциплинарное производство.

Написать заявление об отставке Эльмару Вахеру предложил министр финансов Эстонии Мартин Хельме, замещающий своего отца во время его отпуска. Сместить действующего начальника полиции не удалось, поскольку назначать и на этот пост может только правительство.

Поводом для недовольства Марта Хельме стало уведомление, в котором руководство полиции предупредило сотрудников о возможных сокращениях из-за урезания бюджета. Министр обвинил подчинённого во лжи, заявив, что никаких урезаний зарплаты не планируется.

Как писал News.ru, ранее эстонский премьер Юри Ратас раскритиковал главу МВД Марта Хельме за высказывания про участников движения по восстановлению независимости в республике в 1987–1991 годах. По словам министра, «поющая революция» стала движением, объединившим граждан страны и позволившим бескровно восстановить суверенитет Таллина.