Председатель ОБСЕ поддержал план ЕС и США на переговорах по Косово Председатель ОБСЕ Османи поддержал план ЕС и США на переговорах по Косово

Фото: Darko Vojinovic/ТАСС

Глава МИД Северной Македонии и председательствующий в ОБСЕ Буяр Османи выразили поддержку предложению ЕС и США на переговорах по урегулированию ситуации в Косово, проходящих в субботу в городе Охрид, Северная Македония. Во второй половине дня Османи, являющийся этническим албанцем, встретился с Лайчаком и помощником госсекретаря США Габриэлем Эскобаром.

Мы обсуждали важность достижения соглашения между Косово и Сербией, а также ценную помощь ЕС и США. Охридское соглашение (2001 год), Соглашение о дружбе (2017 год) и Преспанское соглашение (2018 год) служат примерами того, что решение через диалог возможно, — написал министр иностранных дел Северной Македонии в своем Twitter-аккаунте.

За закрытыми дверями уже более 10 часов идут переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти, в которых участвуют также глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель и спецпредставитель по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

Основная тема обсуждения — план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово.

Ранее Байден в поздравлении предложил Вучичу «призвать Россию к ответу» за проводимую специальную военную операцию на Украине, так как последнее время США и Сербия тесно сотрудничают по ряду направлений. Также президент Соединенных Штатов заверил, что страна продолжит поддерживать вступление Сербии в ЕС и диалог о нормализации отношений с Косово под эгидой ЕС.