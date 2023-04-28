Председатель BBC ушел в отставку из-за Джонсона Sky News: председатель BBC Шарп ушел в отставку

Фото: Christoph Meyer/dpa/Global Look Press

Председатель совета директоров компании BBC Ричард Шарп объявил о своей отставке, передает телеканал Sky News. По данным журналистов, его уход связан с нарушением кодекса о публичных назначениях. Ранее в Сети сообщалось, что занять пост председателя BBC Шарпу помог бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Председатель BBC подал в отставку после того, как в отчете было обнаружено, что он нарушил кодекс о публичных назначениях, — говорится в сообщении.

Ранее Sunday Times сообщало, что занимавший должность банкира Шарп помог Джонсону обеспечить гарантии для взятия кредита на сумму 800 тысяч фунтов стерлингов. Позднее он был утвержден в должности председателя совета управляющих BBC.

В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал на территории России официальный сайт Британской радиовещательной корпорации (ВВС). Доступ полностью ограничили не только к сайту bbc.com, но и к BBC News.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Роскомнадзора лишь началом ответных санкций России на западные рестрикции.