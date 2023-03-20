Asia Times спрогнозировала исход боевых действий на Украине AT: Киеву навяжут урегулирование конфликта с сохранением за Россией большей части Донбасса

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украине могут навязать урегулирование конфликта с сохранением за Россией большей части Донбасса и Азовского моря, пишет издание Asia Times. В материале отмечается, что в США существуют политические ограничения по вопросу военной помощи Киеву, и если через пару лет Вашингтон не нарастит объемы поставок оружия, то лучше остановиться сейчас, чтобы сократить потери.

Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы и боеприпасы, — говорится в статье.

Сомнения относительно возможности Украины одержать победу в конфликте прозвучали на недавнем закрытом собрании бывших высокопоставленных американских военных и сотрудников разведки, утверждает AT. Один из участников встречи высказал мнение, что без обученных военнослужащих и боеприпасов президент Украины Владимир Зеленский может рассмотреть мирный план урегулирования, предложенный Китаем.

Вопрос о том, как российско-украинское противостояние может перерасти в более широкий конфликт, остался без внимания. Разочарование участников встречи, вероятно, заключалось в том, что Украина, похоже, с меньшей вероятностью победит Россию, даже если Запад приложит максимум усилий и пойдет на риски эскалации, — указано в материале.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести переговоры с президентом Украины. По мнению политолога Сергея Маркова, темой разговора с Зеленским станут боевые действия на Украине. Марков предположил, что лидер Китая хочет услышать от Зеленского его позицию относительно возможности перемирия.