Предпоследняя рубашка: Германия даст беженцам с Украины стол, дом и пособие

По мере того как боевые действия на Украине охватывают всё новые и новые районы страны, в том числе считающиеся наиболее безопасными её западные области, число их жителей, стремящихся покинуть свои дома, растёт с каждым днем. Основной поток беженцев направляется в Польшу просто в силу географической и языковой близости. Однако для тысяч украинцев Польша видится только транзитной остановкой, а конечным пунктом является Германия.

Германия, традиционно самая доброжелательная к вынужденным переселенцам страна Евросоюза, не намерена изменять своё отношение к ним и на этот раз, тем более, что речь идёт о «светловолосых и голубоглазых» украинцах, которые фенотипически не так режут глаз немцам, как «черноволосые и темноглазые» арабы и афганцы (такое клише используют многие западные СМИ для описания текущего гуманитарного кризиса).

С миру по беженцу

В минувшие выходные министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Берлин плечом к плечу с другими странами ЕС проводит вывоз воздушным путём из тех стран, куда хлынули беженцы с Украины, но которые не имеют общей сухопутной границы с Германией.

В первую очередь речь идёт о Молдове, где на понедельник насчитывалось около 105 тысяч украинцев, спасающихся от артобстрелов. Хотя Евросоюз выделил Молдове на эти нужды 5 млн евро, а Германия сама отдельно выделила ещё 3 млн евро, для маленькой небогатой страны с собственным населением в 2,5 миллиона (что в 30 раз меньше, чем население Германии) такое количество незваных гостей — непосильная ноша.

Всего же только в Молдову после начала российской специальной военной операции 24 февраля перешло не менее 300 тысяч украинцев, но большая их часть в этой стране не задержалась.

Бербок даже специально прилетела в Кишинёв, чтобы вместе со своим молдавским коллегой Нику Попеску в очном режиме координировать работу по вывозу беженцев и взять, как она выразилась , «малую толику ответственности».

Европа и наша страна стоит с вами плечом к плечу. Мы вывезем от вас беженцев, — пообещала глава немецкой дипломатии.

Глава МИД ФРГ при этом призвала партнёров по Евросоюзу и НАТО взять пример с её страны и «продемонстрировать солидарность» Украиной.

Главным партнёром при эвакуации беженцев Бербок видит Румынию как единственную страну (кроме Украины), с которой граничит Молдова. Румынские власти предоставляют для этой цели автобусы, на которых люди будут доставлены в Германию.

Конкретно, Германия готова приютить 2500 украинских беженцев только из Молдовы — учитывая, что общее их количество, по данным Комиссариата ООН по делам беженцев, превышает на сегодня 2,5 миллиона, это капля в море и действительно выглядит скорее символическим жестом, чем реальным облегчением участи оказавшихся в Молдове украинцев.

Характер нордический, украинский

Но немецкое общество настроено к беженцам с Украины очень доброжелательно, и не в последнюю очередь потому, что пресса педалирует их то самое «нордическое происхождение», рассказал NEWS.ru житель Берлина Владимир Сергиенко.

Такая подача событий имеет такой результат, что общественное мнение, даже ультраправые партии, которые в принципе выступают против любой иммиграции, сегодня не возражает против того, чтобы Германия приняла украинцев. Когда была волна сирийских мигрантов, их рисовали как «диких мусульманских варваров». А в отношении восточных европейцев таких страхов нет. Владимир Сергиенко глава Союза межнационального согласия ФРГ, писатель глава Союза межнационального согласия ФРГ, писатель

Немецкая официальная пресса также старательно обходит любое упоминание экономических вопросов, которые привнесёт с собой волна беженцев (поскольку «нордические» украинцы хотят кушать ничуть не меньше, чем «расово чуждые» беженцы из стран третьего мира).

Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

В Берлине также подчеркивают, что при устройстве беженцев не будут обращать внимание на их паспорта — достаточно будет факта проживания в одном из городов Украины, оказавшемся в зоне боевых действий.

Дают — бери

Власти ФРГ сознательно в данном случае выводят экономику за скобки, и это поощряет многих жителей Украины воспользоваться «удобной ситуацией». Ещё в мирное время, напоминает Сергиенко, осесть в самой развитой стране Европы было мечтой для многих граждан Украины, и сейчас к ним можно применить поговорку «не было бы счастья, так несчастье помогло».

Немецкое правительство вообще отменило такую юридическую норму, как статус беженца. Просителю убежища ничего никому не нужно теперь доказывать. Любой гражданин Украины, прибывший в Германию, считается беженцем по умолчанию. И конечно, кое-кто воспользуется открывшимся окном возможностей, тем более что немцы всех примут с распростёртыми объятиями и всем дадут социальный пакет и вид на жительство, — рассказывает он.

По состоянию на понедельник в Германии официально насчитывается уже более 109 тысяч беженцев с Украины, попавших туда через третьи страны. И в то время как МИД ФРГ всячески приветствует их приезд, немецкая полиция оценивает обстановку менее политизировано и более рационально. В понедельник МВД попросило поляков притормозить поезда, на которых только за выходные из Польши прибыло 28 тысяч человек.

Масштабы эмиграции с Украины застали всю Европу врасплох. Там уже сложилась ситуация бутылочного горлышка. Это показывает, насколько ЕС не был готов к такой ситуации, — признал замглавы МВД Польши Павел Шефернакер в эфире телеканала TVN24.