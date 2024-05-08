Психически больной напал на сенатора в Берлине Spiegel: на сенатора Гиффая в Берлине совершено нападение

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Франциска Гиффай

Сенатор Берлина по экономике и бывший бургомистр столицы Германии Франциска Гиффай подверглась нападению со стороны неизвестного, пишет журнал Der Spiegel. Предположительно, нападавший имеет психическое заболевание.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник у библиотеки, когда 74-летний подозреваемый со спины ударил сенатора от Социал-демократической партии Германии тяжелым мешком с твердым содержимым. Политика госпитализировали, но уже на следующий день она смогла вернуться к работе.

В правоохранительных органах заявили, что нападавшего задержали сегодня, 8 мая, он уже попадал в поле зрения органов безопасности. До этого он якобы высылал письма ряду политиков и отрицал государственность ФРГ. Предполагается, что мужчина психически болен, его могут отправить в психиатрическую больницу.

По словам Гиффай, нападение на нее было совершено в рамках атмосферы, охватившей страну, из-за которой на политиков якобы чаще стали нападать. Она отметила, что «все те, кто готов встать на защиту Германии и усердно работать в политике, заслуживают уважения и ненасильственного обращения».

Ранее сообщалось, что в ФРГ задержали подозреваемого в убийстве россиянок в турецком Бодруме. Его удалось вычислить во время пограничного контроля в автобусе, который следовал из Праги в Мюнхен.а