https://static.news.ru/photo/9e25930c-57ea-11ea-a4a4-fa163e074e61_660.jpg Украина. Поселок Новые Санжары Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС

Украинский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четырём подозреваемым в организации массовых беспорядков во время протестов в Новых Санжарах против размещения в посёлке эвакуированных из Китая граждан.

Четырём подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, — цитирует агентство УНН начальника отдела коммуникации Нацполиции по Полтавской области Украины Юрия Сулаева.

По его словам, в данное время сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение пятого подозреваемого.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент в Новых Санжарах. Глава государства сказал, что в этом случае страна напоминает Европу, но времён Средневековья.

45 украинцев и 27 иностранцев прибыли на Украину из Китая. Протест местных жителей начался в этот же день, 20 февраля. Они вышли на трассу из-за желания властей разместить эвакуированных в санатории МВД.