Предполагаемая любовница принца Уильяма отреагировала на слухи о романе Маркиза Роуз Хэнбери опровергла слухи о романе с принцем Уильямом

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям

Маркиза Чамли Роуз Хэнбери опровергла слухи о тайном романе с принцем Уильямом, заявил ее адвокат, которого цитирует Business Insider. Об отношениях между принцем Уэльским и Хэнбери заговорили на фоне того, что его супруга Кейт Миддлтон долгое время не появлялась на официальных мероприятиях, якобы одной из причин этого стала измена Уильяма.

Слухи — полная ложь, — сказал юрист.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская могла не появляться на публике после операции, узнав об измене принца Уильяма. По информации британских СМИ, отношения у наследника Карла III могли завязаться с бывшей моделью Роуз Хэнбери, более известной как Маркиза Чамли. Пресса также полагает, что принцесса Уэльская могла узнать о появлении на свет внебрачного ребенка и покинуть неверного супруга. Предполагалось, что в связи с этим супруги могут выступить с официальным заявлением в следующем месяце во время публичных мероприятий.

19 марта появилось видео, на котором запечатлены Кейт Миддлтон с супругом, выходящие из фермерского магазина примерно в миле от их дома в Виндзоре. Отмечается, что Миддлтон выглядит «здоровой, расслабленной и счастливой». На кадрах видно, что принцесса Уэльская одета в черный спортивный костюм.