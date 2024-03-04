Предпочтение «есть россиян на завтрак» может стоить Каллас должности в ЕС Politico: в ЕС не хотят, чтобы Каллас сменила Борреля из-за ее отношения к РФ

В Евросоюзе не хотят видеть премьера Эстонии Каю Каллас на должности главы европейской дипломатии, так как ей «нравится есть россиян на завтрак», сообщает издание Politico со ссылкой на источник. По его данным, в Брюсселе в течение нескольких месяцев обсуждали, что она может претендовать на место Жозепа Борреля.

Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это, по той же причине, по которой она не подошла для работы в НАТО. Неужели мы ставим на эту должность кого-то, кому нравится есть россиян на завтрак? — заявил он.

Источник, которым выступило пожелавшее остаться анонимным должностное лицо из ЕС, отметил, что идея назначить эстонского премьера на должность дипломата блока вызывает сложные чувства у ряда стран Евросоюза. При этом отмечается, что кандидатуру Каллас, вероятно, поддержит президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что русофобская политика прибалтийских стран может сыграть на пользу Каллас в том, чтобы заменить Борреля на посту главы дипломатии ЕС. Он добавил, что нынешний глава евродипломатии был нерешителен в определенных вопросах и допускал сомнительные выражения.