Предметы искусства из коллекции Жерара Депардье ушли с молотка за €4 млн

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Около 250 картин и скульптур из личной коллекции искусства актера Жерара Депардье ушли с молотка в парижском аукционном доме ADER. Общая сумма выручки составила €4 млн, сообщили организаторы торгов, передает ТАСС.

На торгах присутствовали несколько сотен частных лиц и коллекционеров. Многие участники торгов пришли потому, что это была коллекция Депардье. Кроме того, сам актер пожелал, чтобы работы оказались на публичных торгах, — рассказал соорганизатор Ксавье Доминик.

На торги были выставлены работы художников и скульпторов XX века. Самым дорогим лотом стала скульптура Жермен Ришье «Идущий человек». Ее оценили в €500—800 тыс. Однако актер предпочел не расставаться с этим произведением искусства.

Набросок «Обнаженная женщина» (1996) Оливье Дебре привлек особое внимание участников аукциона. Изначально его оценивали в €600—800, однако он был продан в десять раз дороже.

Недавно черновик с текстом песни «Богемская рапсодия» британской группы Queen был продан на аукционе Sotheby’s в Лондоне почти за 1,4 млн футов стерлингов. Песня была написана в 1975 году лидером группы Фредди Меркьюри. В описании лота сказано, что с молотка ушли 15 страниц первого варианта текста с оригинальным названием «Монгольская рапсодия». Оно было зачеркнуто и позднее заменено на «Богемскую рапсодию».