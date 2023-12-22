Пражского стрелка заподозрили еще в двух убийствах Spiegel: пражский стрелок мог убить мужчину и ребенка до стрельбы в университете

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Дэвид Козак, устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге, может быть причастен к убийству еще двух человек, сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на главу полиции Чехии Мартина Вондрашека. По его словам, речь идет о малолетней девочке и ее отце.

Вондрашек уточнил, что двойное убийство было совершено около недели назад и «вызвало ужас в Чехии». Мужчина и ребенок были застрелены в лесу на окраине Праги. Проверяется причастность Козака к этому преступлению и устанавливаются мотивы.

Накануне сообщалось, что Козак мог перед стрельбой в университете убить своего отца. По данным чешских СМИ, мужчина был найден мертвым в доме стрелка за несколько часов трагедии в вузе.

Нападение в Праге произошло 21 декабря. 24-летний Дэвид Козак открыл огонь по студентам и работникам Карлова университета. По данным полиции, погибли по меньшей мере 14 человек, еще около 25 получили ранения. Стрелок покончил с собой.

Власти Чехии объявили 23 декабря днем траура по погибшим. Премьер-министр Петр Фиала призвал соотечественников почтить память жертв минутой молчания. Он также подчеркнул, что стрельба в университете не связана с терроризмом и организованной преступностью.