Пражская полиция задержала угрожавшего макетом гранаты мужчину

Фото: Deng Yaomin/XinHua/Global Look Press

Полиция Праги задержала на площади имени И. П. Павлова в центре города двух мужчин, один из которых угрожал макетом гранаты, сообщает портал novinky.cz. Операция по задержанию прошла 22 декабря в 20:30 по местному времени (22:30 мск) после поступления в правоохранительные органы информации об угрозе.

Полиция перекрыла движение на месте инцидента для транспорта и пешеходов. На место прибыл сапер, он обследовал объект и констатировал, что речь шла о муляже гранаты.

По данным СМИ, между мужчинами произошла драка, в ходе которой один из участников достал из кармана объект, похожий на гранату и стал угрожать им оппоненту. Известно, что виновники ЧП являются иностранцами.

21 декабря 24-летний Дэвид Козак открыл огонь по студентам и работникам Карлова университета в Праге. По данным полиции, погибли по меньшей мере 14 человек, еще около 25 получили ранения. Стрелок покончил с собой.

Власти Чехии объявили 23 декабря днем траура по погибшим. Премьер-министр Петр Фиала призвал соотечественников почтить память жертв минутой молчания. Он также подчеркнул, что стрельба в университете не связана с терроризмом и организованной преступностью.